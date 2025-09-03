Следж-хоккейная команда «Булат» готовится к первому этапу чемпионата России

Игроки следж-хоккейной команды «Булат» готовятся к первому крупному турниру в истории клуба. Вскоре они отправятся на первый этап чемпионата страны. Сейчас команда, большую часть которой составляют ветераны спецоперации, отрабатывает взаимодействие на льду и моменты силовой борьбы.
Практически без остановки проходит занятие у следж-хоккеистов команды «Булат». До старта матчей первого этапа чемпионата России в высшей лиге остается меньше месяца, и игроки и тренеры проводят на льду по четыре тренировки в неделю, и еще один день команда занимается в бассейне.
На этом занятии наставники решили уделить внимание единоборствам и выходу из-под давления. Подготовка к первому серьезному турниру для команды «Булат» проходит в ускоренном режиме, ведь среди соперников будут и профессиональные игроки: чемпионы страны и паралимпийских игр.
Команда «Булат» образовалась в начале весны этого года. В настоящий момент на постоянной основе в команде занимаются 10 спортсменов. Большинство игроков — ветераны боевых действий и участники СВО. Но есть и те, кто пришел в клуб из другого следж-хоккейного коллектива — «Башкирские пираты». И теперь помогают советом и делятся опытом.
По-прежнему идет набор игроков в команду. Инвентарь и экипировку в клубе предоставят. Как и обеспечат проживанием в Уфе на время просмотра. Желающие попробовать себя в следж-хоккее могут обратиться в Министерство спорта республики или написать в официальные мессенджеры команды «Булат». 21 сентября команда выезжает в Дзержинск Нижегородской области для участия в первом круге Чемпионата России по следж-хоккею.