Следж-хоккейная команда «Булат» готовится к первому этапу чемпионата России

Игроки следж-хоккейной команды «Булат» готовятся к первому крупному турниру в истории клуба. Вскоре они отправятся на первый этап чемпионата страны. Сейчас команда, большую часть которой составляют ветераны спецоперации, отрабатывает взаимодействие на льду и моменты силовой борьбы.

Практически без остановки проходит занятие у следж-хоккеистов команды «Булат». До старта матчей первого этапа чемпионата России в высшей лиге остается меньше месяца, и игроки и тренеры проводят на льду по четыре тренировки в неделю, и еще один день команда занимается в бассейне.

На этом занятии наставники решили уделить внимание единоборствам и выходу из-под давления. Подготовка к первому серьезному турниру для команды «Булат» проходит в ускоренном режиме, ведь среди соперников будут и профессиональные игроки: чемпионы страны и паралимпийских игр.

Команда «Булат» образовалась в начале весны этого года. В настоящий момент на постоянной основе в команде занимаются 10 спортсменов. Большинство игроков — ветераны боевых действий и участники СВО. Но есть и те, кто пришел в клуб из другого следж-хоккейного коллектива — «Башкирские пираты». И теперь помогают советом и делятся опытом.