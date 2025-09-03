«Солнце» из Башкирии спасает раненых бойцов на СВО

Жительница деревни Аюсазово Абзелиловского района, работая в зоне специальной военной операции, удостоена медалей «Участник СВО» и «За боевые отличия».

«Солнце» — мать двоих детей и санинструктор полевого госпиталя в передвижной медицинской роте. Уже два года она спасает жизни солдат.

С раннего возраста у девушки была мечта стать военным медиком, помогать раненым бойцам и защищать страну. Выросшая в многодетной семье, она с детства впитывала любовь к Родине и уважение к её истории, следуя примеру своих дедушек — Гинията Гайсина и Мухутдина Надыршина, прошедших Великую Отечественную войну.

После окончания школы она поступила в медицинский колледж Белорецка, где освоила специальность медсестры. Работала в отделениях анестезиологии и реанимации в больницах Магнитогорска и Сургута.

Когда началась спецоперация, «Солнце» приняла решение подписать контракт с Министерством обороны России и отправилась на СВО.

На передовой её работа заключается не только в медицинской помощи, но и в поддержании морального духа солдат. В свободное время они с коллегами готовят для бойцов домашнюю и национальную еду, что помогает им чувствовать себя ближе к дому.

А когда приходит время очередного отпуска, ребята-бойцы просят её привезти из Башкирии не что-то для себя, а самые простые, но такие дорогие сердцу сувениры — чак-чак, душистый мёд или просто открытку с видами родного края. В этих маленьких просьбах — огромная тоска по мирной жизни, по дому и по той простой человеческой заботе, которую дарит им «Солнце».

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).