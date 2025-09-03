Уфимец Родион Алимов стал чемпионом международной серии BWF по бадминтону

Уфимец Родион Алимов победил в турнире международной серии BWF по бадминтону. Выступив в паре с Максимом Оглоблиным из Москвы, в финале парни оказались сильнее спортсменов из Объединенных Арабских Эмиратов. В своих соцсетях их поздравил Радий Хабиров.
Руководитель региона отметил, что башкирские спортсмены продолжают радовать успехами, прославлять родную республику и вдохновлять детей на занятия спортом. Родион тренируется под руководством Эдгара Щербия в Центре спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. К слову, это первая победа российских бадминтонистов на международной арене с 2022 года.