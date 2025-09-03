Уфимец Родион Алимов стал чемпионом международной серии BWF по бадминтону

Уфимец Родион Алимов победил в турнире международной серии BWF по бадминтону. Выступив в паре с Максимом Оглоблиным из Москвы, в финале парни оказались сильнее спортсменов из Объединенных Арабских Эмиратов. В своих соцсетях их поздравил Радий Хабиров.