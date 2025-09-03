В десяти районах Башкирии приступили к уборке сахарной свёклы

В десяти районах Башкортостана аграрии убирают с полей сахарную свёклу. Заводы раньше времени начали принимать корнеплоды для переработки и производства готового продукта. Съёмочная группа БСТ побывала на предприятии Чишминского района и узнала предстоящий фронт работ.

После проверки чистоты и содержания сахара огромные горы сладких корнеплодов экскаваторы сбрасывают в канаву. Там культура омывается тёплой водой. Пункт приёма открылся в этом году раньше обычного — 23 августа.

На данный момент мы уже приняли 40 тысяч тонн сахарной свеклы. Уровень сахара в сладком корнеплоде такой же, как и в прошлом году, — около 15%. С учетом нашего сырья мы планируем переработать более 1 миллиона тонн свеклы. Ринат Кильдигулов, заместитель генерального директора Чишминского сахарного завода

С уличной территории корнеплоды попадают в моечный цех. Если раньше всё было механизировано, то теперь все процессы управляются дистанционно через компьютер. Оценить обстановку помогают камеры наблюдения. Цех обновили по последнему слову техники еще в прошлом году.

Благодаря замене старого оборудования на новое удалось увеличить производственные мощности. Что касается технологии производства, она осталась прежней. Помытую свёклу направляют на резку, затем культуру ждёт процесс диффузии, когда при помощи кипятка извлекается сахар. Причем на заводе температура воздуха достигает 30 градусов жары. Специалисты лично контролируют качество продукта на всех стадиях.

К слову, сейчас сырьё доставляют из 11 районов республики и Оренбургской области. Готовая продукция востребована как внутри страны, так и в Китае, Южной Корее, Узбекистане и Казахстане. Завод занял лидирующие места в конкурсе «Экспортёр года» среди регионов ПФО. И останавливаться на достигнутом они не намерены.

На предприятии планируют перерабатывать 6 тысяч тонн свёклы в сутки. По данному показателю в день можно получить не менее девятисот тонн готового сахара. Пока сотрудники перерабатывают 5 тыс. тонн корнеплодов, но эта цифра будет увеличиваться.