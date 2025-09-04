В Уфе инспекторы ГАИ проводят массовые проверки водителей

Сегодня, 4 сентября, в разных районах Уфы проходят массовые проверки водителей. Главная цель которых – предотвращение нарушений правил дорожного движения и пресечение вождения в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушение правил перевозки детей и пассажиров.

Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, о фактах грубого нарушения ПДД как со стороны водителей, так и пешеходов можно сообщить по горячей линии МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или в чат-бот @GIBDDRB_02bot.