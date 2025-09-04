В Уфе пешехода госпитализировали после наезда автомобиля

В Уфе в ночь на 3 сентября произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщили в ГАИ города, авария случилась около часа ночи возле дома №21 на улице Маршала Жукова.
По данным ведомства, 37-летний водитель за рулем «Киа Церато», следуя по улице Маршала Жукова в сторону Юрия Гагарина, сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте слева направо относительно движения автомобиля.
В результате ДТП пострадавший был доставлен в больницу. В настоящее время проводится административное расследование.
Фото: ГАИ Уфы.