В Башкирии мужчина из ревности поджег машину соперника

В городе Октябрьский мужчина на почве ревности совершил поджог автомобиля своего соперника. В дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля Chery Arrizo, припаркованного во дворе дома на улице Рахимьяна Насырова. На место выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с оперативниками отдела МВД России по городу Октябрьскому выяснили, что иномарку поджёг 39-летний местный житель. Мужчина был доставлен в отдел полиции.