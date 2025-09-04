В Башкирии мужчина из ревности поджег машину соперника

В городе Октябрьский мужчина на почве ревности совершил поджог автомобиля своего соперника. В дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля Chery Arrizo, припаркованного во дворе дома на улице Рахимьяна Насырова. На место выехала следственно-оперативная группа.
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с оперативниками отдела МВД России по городу Октябрьскому выяснили, что иномарку поджёг 39-летний местный житель. Мужчина был доставлен в отдел полиции.
Задержанный дал признательные показания и пояснил, что мотивом преступления стала ревность. Не смирившись с появлением у бывшей девушки нового партнёра, он решился на поджог его автомобиля. Вооружившись бензином и спичками, злоумышленник совершил задуманное и скрылся с места происшествия. Машина сгорела полностью. Возбуждено уголовное дело.