Житель Башкирии едва не сгорел заживо в собственной машине

Вчера, 25 февраля, днем во дворе жилого дома на улице М. Гафури загорелся автомобиль «Лада Гранта».
Пламя охватило машину, когда внутри находился 39-летний мужчина. К счастью, очевидец Ринат, не дожидаясь приезда спасателей, бросился к полыхающему авто и вытащил пострадавшего из салона.
Прибывшие пожарные МЧС России оперативно ликвидировали горение. Мужчину госпитализировали в Белорецкую больницу в тяжелом состоянии.
В настоящее время дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.
Фото: МЧС по РБ.