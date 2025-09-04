В Башкирии врачи прооперировали 17-летнюю девушку после аварии

В Башкирии хирурги спасли жизнь девушке, пострадавшей в ДТП. От сильного удара она получила закрытую травму живота, разрыв тонкого кишечника и переломы двух позвонков грудного отдела.

Как сообщил главврач Стерлитамакской больницы №1 Ильшат Яппаров, авария произошла 30 августа на трассе Уфа – Оренбург. В результате столкновения двух автомобилей «Хонда» один из водителей погиб, а другой водитель и пассажиры получили различные травмы. Среди пострадавших оказалась 17-летняя девушка, которую экстренно доставили в больницу.

Сегодня подростку провели операцию, которая помогла стабилизировать ее состояние. Сейчас девушку перевели в Республиканскую больницу в Уфу для дальнейшего лечения.