Дожди и грозы: синоптики Башкирии предупредили о непогоде

По данным Башгидромета, завтра, 5 сентября, на территории республики ожидается облачная погода. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами до сильных, возможны грозы.

Ветер северо-восточный и восточный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16°C, днем – до +21, +26°C.

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.