Дожди и грозы: синоптики Башкирии предупредили о непогоде

По данным Башгидромета, завтра, 5 сентября, на территории республики ожидается облачная погода. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами до сильных, возможны грозы.
Ветер северо-восточный и восточный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16°C, днем – до +21, +26°C.
На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.
В Уфе также прогнозируется облачная погода, днем с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +13, +15°C, днём – до +23, +25°C.