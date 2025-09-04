В Уфе простились с известным хирургом-онкологом Рашитом Бадыковым

В Башкортостане проводили в последний путь известного хирурга-онколога Рашита Бадыкова. Почетный гражданин Уфы, заслуженный врач России покинул этот мир 2 сентября. Сегодня в здании Русдрама прошла церемония прощания.
С именем Рашита Бадыкова неразрывно связаны важнейшие вехи в истории становления Республиканского онкологического диспансера. Возглавляемое им отделение стало одним из передовых по оказанию помощи пациентам, а тысячи людей получили шанс на выздоровление. Уроженец Чекмагушевского района начинал свой трудовой путь в селе Кандры Туймазинского района в качестве врача-хирурга участковой больницы. Затем перебрался в Уфу. В 1968 году одним из первых в республике он был аттестован как хирург-онколог высшей категории.
В браке Рашит Бадыков прожил 68 лет. Супруга – медик, дети также пошли по стопам отца и работают врачами. На траурной церемонии также было много коллег, для многих из которых знаменитый врач был учителем.