В Уфе простились с известным хирургом-онкологом Рашитом Бадыковым

В Башкортостане проводили в последний путь известного хирурга-онколога Рашита Бадыкова. Почетный гражданин Уфы, заслуженный врач России покинул этот мир 2 сентября. Сегодня в здании Русдрама прошла церемония прощания.

С именем Рашита Бадыкова неразрывно связаны важнейшие вехи в истории становления Республиканского онкологического диспансера. Возглавляемое им отделение стало одним из передовых по оказанию помощи пациентам, а тысячи людей получили шанс на выздоровление. Уроженец Чекмагушевского района начинал свой трудовой путь в селе Кандры Туймазинского района в качестве врача-хирурга участковой больницы. Затем перебрался в Уфу. В 1968 году одним из первых в республике он был аттестован как хирург-онколог высшей категории.