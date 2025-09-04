В Уфу начали прибывать участники чемпионата «ГеоВызов»

Участники международного чемпионата геологов начали прибывать в столицу республики. Так, представители Узбекистана стали первой зарубежной командой, прибывшей в Уфу. Всего Башкортостан примет более 300 студентов из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья от Китая до Африки. Помимо напряженной соревновательной программы, участников ждет насыщенная культурная и спортивная жизнь: экскурсии по Уфе и уникальным природным объектам Башкортостана. III Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» стартует уже в это воскресенье и продлится до 17 сентября.

Первые минуты пребывания на башкирской земле подсластили национальными угощениями. Команда из Узбекистана в этом году прибыла раньше всех. Почти все в республике впервые. На чемпионат прилетели вдохновленные и с боевым настроем.

А вот для Владислава Астанина это уже второй «ГеоВызов»: в прошлом году студент входил в состав команды, представляющей Узбекистан, и уже успел получить приятные эмоции от чемпионата.

К слову, сегодня геология в Башкортостане переживает период активного развития и признания, о чем свидетельствует мировое открытие первых в России «золотых гвоздей», сотрудничество с ЮНЕСКО, богатое геологическое разнообразие и уникальные природные объекты. А на ближайшие 10 дней Башкортостан и вовсе станет центром мировой геологии. Мероприятие соберёт около 300 студентов, а это 38 команд из 16 стран, среди которых Россия, Беларусь, Казахстан, Алжир, Китай, Египет, Монголия, Палестина, а также несколько стан Африки.