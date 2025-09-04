В Уфе первокурсников посвятили в студенты

Мероприятие собрало 5 тыс. подопечных вузов и средне-специальных учебных заведений. Молодых людей поздравил Глава республики. Радий Хабиров поделился воспоминаниями о первых шагах в студенчество и дал напутствия. Были на церемонии и весьма неожиданные розыгрыши.

Вот они — самые яркие умы и горячие сердца. Сегодня для них официально день, когда они вступают во взрослую жизнь. Событие по-настоящему значимое, поэтому и напутствие им дает лично глава республики.

Очень важно, чтобы вы почувствовали, что учитесь в замечательной республике, в лучших вузах и колледжах страны. Что наша Уфа – очень гостеприимная, с большим количеством парков, спортивных и культурных учреждений. Желаю вам отличной учёбы. Пусть она останется в вашей памяти самым ярким периодом жизни. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чего только стоит этот фестиваль-посвящение, который некоторые студенты точно запомнят навсегда. Трое из них получили из рук Радия Хабирова студенческие билеты как лучшие первокурсники. В их послужном списке уже важное достижение — сто баллов по ЕГЭ. Впрочем, за место под студенческим солнцем ещё придется побороться. А вот Юлии Гарибян из аграрного, говоря по-молодёжному, фортануло. Ей случайным образом выпал счастливый билет — право сдать один любой экзамен автоматом.

Впервые церемония посвящения в студенты проходит с таким масштабом и в таком месте — площадкой выступил амфитеатр уфимского Дворца борьбы. Среди «первашей» немало тех, кто приехал из других регионов. Таким образом, и это отметил глава республики, власти меняют негативную тенденцию, когда многие выпускники выбирали вузы в других городах.

И что немаловажно, выпускники из республики не жалеют, что остались в родном регионе. В республике уже создана мощная образовательная база. В колледжах модернизируют общежития и учебные корпуса, в вузах создают новые лаборатории. Резиденты Межвузовского кампуса к тому же ввели повышенные стипендии для олимпиадников и высокобалльников.

В последние годы в Башкортостан приезжает большое количество молодёжи, которая ориентирована на рейтинг наших вузов и качество образования. Кроме того, у нас формируется комфортная городская среда, есть возможность заниматься спортом, реализовать себя в различных направлениях. Это очень важно для студентов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан