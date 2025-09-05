В Башкирии представили новую технику для путешествий

С 4 по 6 сентября в Сибае проходит Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2025». В рамках работы форума участники обсудили развитие туристического кластера Башкирии. Сейчас всё больше внимания уделяется организации экспедиций и путешествий. Часто туристы ходят в труднодоступные места.
Локомотивом направления становится использование современной внедорожной и «снежной» техники, представленной на местном рынке.
По словам Сергея Савинкова, руководителя Центра осознанного вождения, использование квадроциклов и снегоходов позволяет сократить время в пути к отдаленным точкам, куда пешком придется добираться день или даже два.
На выставке представлены последние модели сертифицированной техники как импортного, это квадроциклы, так и отечественного производства — речь про снегоходы «Капитан» производства Жуковского веломотозавода («Стелс»). Как отметил эксперт, эта техника идеально подходит для квадротуризма и зимних экспедиций.
Особой популярностью, по его словам, пользуются не скоростные, но надежные модели снегоходов, которые стали настоящей рабочей лошадкой для рыбаков и туристов, предпочитающих комфортное передвижение по зимней целине.
Развитие этого направления позволяет создать новое, востребованное предложение для туристов, желающих исследовать уникальную природу Башкирии в любое время года.
Фото: forum-zauralye.com