В Башкирии прошел бизнес-завтрак Ассамблеи народов мира

Бизнес-завтрак Ассамблеи народов мира прошел в рамках инвестсабантуя «Зауралье-2025» в Сибае. Главная тема встречи – «Молодежь и бизнес как мягкая сила – фактор международного сотрудничества».

Премьер-министр правительства отметил, что в республике реализуется комплекс мер поддержки малого и среднего предпринимательства. С 2019 года работает институт бизнес-шерифов, проводятся «Инвестиционные часы». Так, количество МСП по сравнению с прошлым годом увеличилось на 4,6%.