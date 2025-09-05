В Уфе задержали иностранца-наркокурьера

В лесном массиве у Сафроновского проезда В Уфе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25-летнего иностранца.

Как сообщили в пресс-службы МВД республики, при личном досмотре у молодого человека нашли три полимерных пакетика с порошкообразным веществом. В мобильном телефоне парня была информация, связанная со сбытом наркотических средств. В его квартире в ходе обыска изъяли еще два пакетика. Общий вес наркотиков составил более 16 гр.

Выяснилось, что молодой человек приехал в Россию в мае этого года для учебы в университете, но был отчислен из-за неуспеваемости. В итоге он решил стать курьером-закладчиком интернет-магазина. Задержанный пояснил, что наркотическое средство получил от куратора для последующего сбыта на территории города.

Иностранец признал свою вину. Возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу.