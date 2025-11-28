В Уфе иностранец на «Лексусе» накопил 30 штрафов

В Уфе в рамках профилактического мероприятия «Штраф» на проспекте Октября сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Лексус» под управлением 29-летнего иностранного гражданина.

В ходе проверки выяснилось, что за водителем числится 30 неоплаченных штрафов за превышение скоростного режима. Все нарушения были зафиксированы камерами фотофиксации.

Госавтоинспекция Уфы напоминает, что штраф должен быть уплачен в течение 70 дней с момента вынесения постановления, если оно не обжаловалось, или в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.