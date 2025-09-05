В Уфе обсудили ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

В Башкортостане планируется привить против гриппа 2 миллиона 438 тысяч жителей, в том числе 667 тысяч детей. Об этом говорили на пресс-конференции, посвященной ситуации с заболеваемостью гриппом и респираторными инфекциями.

В медорганизации республики уже поступили первые партии вакцин от болезней: «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри». Вакцинация против гриппа – самый эффективный способ профилактики заболевания, говорят врачи. Прививка защищает человека от тяжелых последствий, снижает риск развития внебольничных пневмоний и помогает иммунной системе вырабатывать защитные антитела для борьбы с инфекцией. Оптимальное время для вакцинации – с сентября по ноябрь.