В Башкирии собираются задвинуть на задний план вестерны

Сейчас Денис Уметбаев занимается созданием башкирского вестерна «Атайсал», который расскажет о жизни 55-летнего коневладельца Юлая. Съемки уже стартовали. Одна из сцен для будущего блокбастера будет снята на уникальном и знаменитом на весь мир фестивале лошадей башкирской породы «Башкорт аты». Презентация фильма запланирована на будущий год.