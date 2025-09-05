В Башкирии собираются задвинуть на задний план вестерны

С 4 по 6 сентября в Сибае проходит Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2025».
На секции «Пешеходные тропы Южного Урала» этно-предприниматель и кинопродюсер Денис Уметбаев рассказал о том, что Башкирия может показать фильмы голливудского качества.
Сейчас Денис Уметбаев занимается созданием башкирского вестерна «Атайсал», который расскажет о жизни 55-летнего коневладельца Юлая. Съемки уже стартовали. Одна из сцен для будущего блокбастера будет снята на уникальном и знаменитом на весь мир фестивале лошадей башкирской породы «Башкорт аты». Презентация фильма запланирована на будущий год.
Проект «Атайсал» является победителем конкурса на предоставление некоммерческим неправительственным организациям РБ грантов Главы Республики Башкортостан в форме субсидий на поддержку проектов в сфере кинематографии в 2024 году.
Фото: forum-zauralye.com