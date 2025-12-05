Радий Хабиров обсудил планы работы с флагманами российской промышленности

Республика благодарна компаниям, которые входят в контур Ростеха, за активную социальную политику. Важно, что все руководители поддерживают сотрудников, которые защищают нашу страну в зоне специальной военной операции, и членов их семей. В свою очередь республика готова обеспечить предприятия Ростеха высококвалифицированными кадрами. Их подготовка ведётся в наших вузах и колледжах в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Будем продолжать эту работу и двигаться вперёд.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан