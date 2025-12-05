Радий Хабиров обсудил планы работы с флагманами российской промышленности

Радий Хабиров встретился с заместителем председателя правления «Газпрома» Виталием Маркеловым и индустриальным директором авиационного комплекса корпорации «Ростех» Анатолием Сердюковым. Главными темами совещания стали итоги совместной работы и планы на будущее.

Глава Башкортостана отметил, что ОДК-УМПО, по сути, является одним из основных партнеров «Газпрома» в вопросах создания, сервисного обслуживания и капитального ремонта газоперекачивающих агрегатов.

Также в Доме Республики прошло заседание Межведомственной комиссии по взаимодействию Башкортостана с «Ростехом». По итогам 10 месяцев года индекс промпроизводства на ряде предприятий «Ростеха» в регионе существенно вырос. К 100-летию ОДК-УМПО был запущен уникальный Центр технологической компетенции алюминиевого литья. В него было вложено 10 млрд рублей инвестиций.

Республика благодарна компаниям, которые входят в контур Ростеха, за активную социальную политику. Важно, что все руководители поддерживают сотрудников, которые защищают нашу страну в зоне специальной военной операции, и членов их семей. В свою очередь республика готова обеспечить предприятия Ростеха высококвалифицированными кадрами. Их подготовка ведётся в наших вузах и колледжах в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Будем продолжать эту работу и двигаться вперёд.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
