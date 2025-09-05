В Сибае обсудили новые векторы развития Зауралья

Турецкие инвесторы построят в Башкортостане два завода. Сегодня прошел второй, основной деловой день инвестиционного сабантуя в Сибае. Участие в мероприятии принял глава республики Радий Хабиров. Подписано более 20 соглашений о сотрудничестве между представителями республики и других регионов России, а также стран.

Башкортостан может удивлять, в том числе на международной арене. Достопримечательности республики здесь представлены в миниатюре. А уникальная Южно-Уральская тропа проходит прямо в центре города. Перемещая гостей по живописным местам Южного Урала, охватывая Башкортостан и Челябинскую область. Путь в 1000 километров здесь можно пройти за пару минут, увидев главные природные объекты.

Туризм мы рассматриваем как важнейшую часть экономики, но я всегда смотрю, чтобы был баланс и чтобы мы сохраняли нашу природу от воздействия человека. Зауралье отличается значимыми природными объектами. Здесь к туризму надо подходить очень аккуратно. Это не в пиджаке прогулка по улице, здесь нужна специальная подготовка, поэтому для туристов надо готовить специальные туристические программы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Здесь Башкирские Шиханы, пещера Шульган-Таш, Горнозаводской Урал, Иремель, Курорты Южного Урала, Башкирское Зауралье. Автор проекта — блогер Раис Габитов. Тропа вышла на федеральный уровень. И этим летом стала главной в реалити-шоу «Хайканутые-2».

Основная задача инвестсабантуя, который проходит уже в седьмой раз, — привлечение внимания к территории Зауралья и ее развитию. Сибай должен обрести новый статус — города камнерезного искусства. Поэтому на мероприятии работает делегация Всемирного совета ремесел. Их миссия — расширить возможности мастеров и защитить богатое наследие.

Инвестсабантуй играет большую роль в развитии экономики. Это подтверждают многомиллиардные договоренности, которые заключались в прошлые годы и появятся в этом. Турецкие инвесторы построят два завода в Башкортостане — один из них в Дюртюлинском районе по производству семян. Намерение подкрепил договор между корпорацией развития Республики Башкортостан и компанией «ТракСем».

Всего же на полях форума подписи о совместной работе поставили под более чем 20-ю документами. Казахстан — один из ключевых торгово-экономических партнеров Башкортостана. Взаимный товарооборот в разных направлениях развивается. Сегодня Союз оптово-распределительных центров Казахстана заключил договоры с Минторгом региона и ТПП.

На форум приехали гости из почти 30 регионов России и 10 стран мира. Работали деловые площадки, темы на которых поднимались от туризма до глобальных, таких как повышение позиций региона в рейтинге качества жизни и в целом страны в международных индексах. В пленарной части инвестсабантуя участие принял глава республики Радий Хабиров и заместитель руководителя Агентства стратегических инициатив. АСИ также является организатором ключевого мероприятия в Сибае. О том, как оценивается работа на инвест-арене Башкортостана, руководитель региона и Игорь Карачин рассказали на пресс-подходе с журналистами.

Наши усилия направлены на формирование инвестиционного климата этой территории, в том числе выстраивание отношений между бизнесом и властью. Это долгосрочный процесс. В результате этой работы появляются новые проекты, начинают работу крупные и небольшие предприятия. Поэтому мы продолжим реализацию намеченных планов. Здесь важно быть настойчивыми, использовать системный подход. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан