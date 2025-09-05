В Сибае обсудили новые векторы развития Зауралья

Турецкие инвесторы построят в Башкортостане два завода. Сегодня прошел второй, основной деловой день инвестиционного сабантуя в Сибае. Участие в мероприятии принял глава республики Радий Хабиров. Подписано более 20 соглашений о сотрудничестве между представителями республики и других регионов России, а также стран.
Башкортостан может удивлять, в том числе на международной арене. Достопримечательности республики здесь представлены в миниатюре. А уникальная Южно-Уральская тропа проходит прямо в центре города. Перемещая гостей по живописным местам Южного Урала, охватывая Башкортостан и Челябинскую область. Путь в 1000 километров здесь можно пройти за пару минут, увидев главные природные объекты.
Здесь Башкирские Шиханы, пещера Шульган-Таш, Горнозаводской Урал, Иремель, Курорты Южного Урала, Башкирское Зауралье. Автор проекта — блогер Раис Габитов. Тропа вышла на федеральный уровень. И этим летом стала главной в реалити-шоу «Хайканутые-2».
Основная задача инвестсабантуя, который проходит уже в седьмой раз, — привлечение внимания к территории Зауралья и ее развитию. Сибай должен обрести новый статус — города камнерезного искусства. Поэтому на мероприятии работает делегация Всемирного совета ремесел. Их миссия — расширить возможности мастеров и защитить богатое наследие.
Инвестсабантуй играет большую роль в развитии экономики. Это подтверждают многомиллиардные договоренности, которые заключались в прошлые годы и появятся в этом. Турецкие инвесторы построят два завода в Башкортостане — один из них в Дюртюлинском районе по производству семян. Намерение подкрепил договор между корпорацией развития Республики Башкортостан и компанией «ТракСем».
Всего же на полях форума подписи о совместной работе поставили под более чем 20-ю документами. Казахстан — один из ключевых торгово-экономических партнеров Башкортостана. Взаимный товарооборот в разных направлениях развивается. Сегодня Союз оптово-распределительных центров Казахстана заключил договоры с Минторгом региона и ТПП.
На форум приехали гости из почти 30 регионов России и 10 стран мира. Работали деловые площадки, темы на которых поднимались от туризма до глобальных, таких как повышение позиций региона в рейтинге качества жизни и в целом страны в международных индексах. В пленарной части инвестсабантуя участие принял глава республики Радий Хабиров и заместитель руководителя Агентства стратегических инициатив. АСИ также является организатором ключевого мероприятия в Сибае. О том, как оценивается работа на инвест-арене Башкортостана, руководитель региона и Игорь Карачин рассказали на пресс-подходе с журналистами.
А еще Сибай отмечает свой 70-летний юбилей. В подарок горожанам выступит группа Ay Yola. Уже завтра эстафетная палочка международных мероприятий будет передана Баймакскому району — лучшие конники сразятся в мастерстве верховой езды на фестивале «Башкирская лошадь».