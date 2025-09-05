В Уфе частный сектор уходит под воду

Жители улицы Новокустарная в центре города после каждого ливня страдают от прибывающих потоков. Участки находятся в низине. Одна из построек уже не первый год скрыта под толщей воды. Сегодня городские и экстренные службы обследовали территорию, чтобы принять решение, что делать с проблемой и в чём её причина?

Этой ночью Наталья по очереди дежурила с мужем, боясь, как бы вода не проникла и на их участок. Тем временем соседский дом всё больше скрывался под дождевыми потоками. Уже на утро на последствия приехала посмотреть хозяйка постройки.

Елена, как и многие, была бы не против увидеть Венецию, но не из окна собственного дома, стоя при этом по пояс в воде. А именно такая возможность ей регулярно предоставляется. Как она к этому относится?

Елена и её соседка сейчас живут в пункте временного размещения. История длится уже не первый год. Некогда тихий закоулок в центре города топит регулярно. Но в этот раз вода достигла новой планки.

Хозяйка дома уже умерла, а её дочка живет в пункте временного размещения, который за годы стал ей домом. Всё началось ещё 10 лет назад, говорят местные. На протяжении этого времени вода попеременно заглядывала в дома. Жители улицы составили свою хронологию событий. Проблемы, говорят они, начались, когда вокруг начали возводить высотки.

Территорию обследовали специалисты. После было проведено заседание кировской районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций: городские службы, представители застройщиков домов, находящихся вблизи подтопленного сектора, а также управление гражданской защиты. Специалисты выдвигают свою версию случившегося. По их мнению, подтопление произошло из-за засорения оголовка трубы, по которой должна уходить вода.