В Уфе проходит обучение советников по социальным изменениям

Вместе меняя этот мир. В Уфе проходит обучение Института советников по социальным изменениям. Это уникальный федеральный проект, который призван объединить неравнодушных людей из разных сфер: госслужащих, директоров некоммерческих, благотворительных организаций, бизнесменов и журналистов. Башкортостан стал площадкой для одного из этапов обучения. Участники обмениваются опытом и изучают лучшие региональные практики, а главное — учатся эффективно работать вместе.

Под светом софитов сегодня не телеведущие, а те, кто сам порой для других становится источником света. О том, как быть услышанными, как менять публичное пространство в социальной сфере, рассказывает журналист Алия Тагирова, уже выпускница Института советников по социальным изменениям.

40 человек. Разные регионы. Разные профессии. Но связаны крепкой, невидимой нитью — неравнодушия. Цель проекта — сформировать в регионах страны команды людей из разных сфер, которые вместе будут менять социальную сферу.

Участники не только проходят обучение, получают новые навыки, но и могут найти новых коллег, лучше понять друг друга. Все они из социальной сферы, но, бывает, по-разному смотрят на ситуацию. Здесь же они учатся объединять свои усилия.

Как изменить работу соцучреждений к лучшему, наполнить жизнь подопечных новыми смыслами, окружить заботой нуждающихся? Глобальные системные изменения возможны, только если власть и общественность будут мотивированы и неравнодушны.