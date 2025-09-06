В Уфе открылась экспозиция личных предметов Георгия Жукова

Музей Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова посетила правнучка Маршала Победы Георгия Жукова — Варвара Ерохина. В качестве экспозиции она привезла личные вещи знаменитого прадедушки и поделилась с учениками историями из его жизни.

О достоинствах любимой гимназии и родного края ученик Искандер Мухамедьянов всегда рассказывает с удовольствием. В этот раз ему выпала честь встречать почетного гостя — правнучку Маршала Победы Варвару Ерохину. И приехала она не с пустыми руками — в качестве экспозиции привезла вещи, что когда-то принадлежали ее легендарному прадедушке.

Этот карандаш с синим грифелем, рассказывает Варвара Ерохина, Георгий Жуков использовал уже в послевоенный период. Однако привычка писать только синим или красным сохранилась еще с начала сороковых.



Среди экспонатов также копии личных писем, оригиналы советских газет и пластинка, на которой записан голос великого маршала. Каждый из них в ближайшее время займет почетное место в музее гимназии-интерната имени Рами Гарипова. Такой высокой чести учебное заведение было удостоено после победы во Всероссийском конкурсе «Маршал Жуков», который в 2024 году проводил московский «Музей Победы».

Победу уфимцы одержали в одной из четырех номинаций конкурса – «Герои нашего времени». Сами призёры сегодня уже студенты. Однако их достижение, говорят учащиеся гимназии, настоящий пример и повод для гордости. Ведь у каждого жителя России есть свои герои. И помнить о них – наш долг. И, несомненно, одним из главных героев тех лет был и Георгий Жуков. А потому к выставке ученики гимназии готовились заранее.