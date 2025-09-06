В Уфе открылась выставка «Хроники жизни» Раушании Бадретдиновой. Экспозиция в Башкирском художественном музее имени Нестерова, приуроченная к 50-летнему юбилею мастера, вобрала в себя избранные произведения в техниках живописи и графики разных лет. Гостям представлено четыре тематических блока: «Род», «Посвящение защитникам отечества и материнству», «Духовность» и «Начало».

Каждый из них отражает взгляд художницы на жизнь, семью, духовность и творчество. Выставка включает в себя ранние автопортреты, пейзажи, натюрморты, а также картины, посвященные уроженцам Башкортостана и детям Раушании Бадретдиновой. Для гостей мероприятия также подготовили ряд экскурсий и мастер-классы.