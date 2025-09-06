В Уфу приехала женщина, которая едет на байке через всю Россию

Свою поездку она проводит под необычным флагом. У путницы — диабет первого типа. Её главная цель — показать всем, у кого такой диагноз, — с ним можно жить полной жизнью.

Так начиналось ее путешествие. Ставрополь, середина июля. Впереди — тысячи километров через всю Россию и обратно. У Натальи Лоу вот уже более 30 лет — диабет первого типа. И она выбрала самый смелый способ доказать, что это не приговор.

Рядом со спидометром на экране смартфона — шкала уровня сахара в крови. В кармане — специальная помпа, которая автоматически вводит в организм нужную дозу инсулина. На случай, если нужно добавить глюкозу, — под рукой пачка сока.

Путешествие Натальи началось со съемок документального фильма, в котором она погружалась с аквалангом в Ледовитый океан. После решила не останавливаться и продолжила непростой путь.

А ведь за рулем мотоцикла Наталья совсем немного. Это второй сезон. Однако женщина уже отметила сплоченность мотобратства. Ей помогали с ремонтом и просто советом. Своих мотоциклисты — и не важно, из какой страны — не бросают.