В Уфу приехала женщина, которая едет на байке через всю Россию

Свою поездку она проводит под необычным флагом. У путницы — диабет первого типа. Её главная цель — показать всем, у кого такой диагноз, — с ним можно жить полной жизнью.
Так начиналось ее путешествие. Ставрополь, середина июля. Впереди — тысячи километров через всю Россию и обратно. У Натальи Лоу вот уже более 30 лет — диабет первого типа. И она выбрала самый смелый способ доказать, что это не приговор.
Рядом со спидометром на экране смартфона — шкала уровня сахара в крови. В кармане — специальная помпа, которая автоматически вводит в организм нужную дозу инсулина. На случай, если нужно добавить глюкозу, — под рукой пачка сока.
Путешествие Натальи началось со съемок документального фильма, в котором она погружалась с аквалангом в Ледовитый океан. После решила не останавливаться и продолжила непростой путь.
А ведь за рулем мотоцикла Наталья совсем немного. Это второй сезон. Однако женщина уже отметила сплоченность мотобратства. Ей помогали с ремонтом и просто советом. Своих мотоциклисты — и не важно, из какой страны — не бросают.
Символично своё мотопутешествие она назвала «Сладкий ветер». И оно подходит к концу. Позади более 8 тыс. километров. В Уфе женщина пробудет пару дней, после чего вновь выдвинется в путь. Еще около недели — и Наталья Лоу вернётся домой. Свою главную миссию она уже выполнила, доказав, что любые преграды преодолимы.