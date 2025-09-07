«Торатау» присвоен статус геопарка ЮНЕСКО

Башкирскому «Торатау» присвоили статус геопарка ЮНЕСКО. Его включение во всемирную сеть единогласно поддержали эксперты на заседании, которое прошло в Чили. Таким образом он стал вторым на постсоветском пространстве, получившим столь высокий статус. Чтобы достичь таких высот, власти региона совместно с учёными проделали колоссальную работу.

Настоящий музей под открытым небом, а в качестве экспонатов – горы, пещеры, краснокнижные растения и многое другое. Он занимает более 4 тысяч квадратных километров и находится на территории сразу четырех районов Башкортостана: Стерлитамакского, Гафурийского, Ишимбайского и Мелеузовского. И всё это геопарк «Торатау», который теперь стал частью всемирной сети ЮНЕСКО.

Геопарки – это территории уникальные, территории неиндустриального развития. Главное здесь – научный контент, развитие туризма, этнокультурная и образовательная составляющие. Это международное признание уникальности нашей территории и международная защита этой территории. Василий Мартыненко, руководитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН

Заявка на вступление во всемирную сеть была направлена еще в 2021 году, в 2022-м в геопарк с оценочной миссией прибыли специалисты из Ирландии и Испании. Единогласное решение о присвоении «Торатау» статуса глобального геопарка было принято на всемирном заседании ЮНЕСКО, которое состоялось в Чили 6 сентября.

Башкортостан – один из активных участников проектов ЮНЕСКО. Республика взаимодействует с международной организацией по всем ключевым направлениям. И эту работу поддерживают в том числе по линии Министерства иностранных дел страны. Как отмечают эксперты, присвоение «Торатау» статуса геопарка ЮНЕСКО является мощным импульсом для дальнейшего развития региона.

Геопарк «Торатау» был создан в декабре 2018 года и за время своего существования успел стать важной частью геотуризма республики. Для комфортного восхождения на вершину шихана здесь построили эколестницу, также открыли дом-музей климата Евразийского научно-образовательного центра. А в этом году в Уфимском университете науки и технологий открылась кафедра ЮНЕСКО «Геопарки и территории устойчивого развития», где уже начали подготовку специалистов международного уровня.

Стоит отметить, что «Торатау» – уже второй геопарк в России, который вошел в глобальную сеть ЮНЕСКО. Первым в 2020 году стал башкирский «Янган-тау». А недавно в список Всемирного наследия включили также знаменитые наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш.