Сергей Лавров отметил вклад Башкирии в работу с ЮНЕСКО

Проекты Башкортостана, признанные ЮНЕСКО – это инструмент мягкой силы продвижения интересов России в мире. Так говорят эксперты, комментируя недавнее заседание Комиссии по делам международной организации при МИДе страны.
Башкортостан на протяжении многих лет остаётся надёжным партнёром ЮНЕСКО, последовательно работая над сохранением природного и этнокультурного наследия, развитием экологического туризма и образовательных инициатив. Благодаря поддержке федерального центра, республика может выстраивать долгосрочную стратегию и реализовывать масштабные проекты, усиливая присутствие региона в российском и международном пространстве.
Напомним, что в реестрах ЮНЕСКО с этого года значатся «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш», в предварительном списке также Башкирские шиханы (Торатау, Юрактау, Куштау) и Комплекс Воскресенского медеплавильного завода.
В республике действует глобальный геопарк ЮНЕСКО «Янган-Тау» и геопарк «Торатау». Уфа при этом – первый в России город глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО. На прошедшем в Москве заседании вклад Башкортостана в деле сотрудничества с международной организацией отметил глава МИДа Сергей Лавров.