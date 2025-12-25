Сергей Лавров отметил вклад Башкирии в работу с ЮНЕСКО

Проекты Башкортостана, признанные ЮНЕСКО – это инструмент мягкой силы продвижения интересов России в мире. Так говорят эксперты, комментируя недавнее заседание Комиссии по делам международной организации при МИДе страны.

Башкортостан на протяжении многих лет остаётся надёжным партнёром ЮНЕСКО, последовательно работая над сохранением природного и этнокультурного наследия, развитием экологического туризма и образовательных инициатив. Благодаря поддержке федерального центра, республика может выстраивать долгосрочную стратегию и реализовывать масштабные проекты, усиливая присутствие региона в российском и международном пространстве.

Напомним, что в реестрах ЮНЕСКО с этого года значатся «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш», в предварительном списке также Башкирские шиханы (Торатау, Юрактау, Куштау) и Комплекс Воскресенского медеплавильного завода.