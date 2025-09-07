Соглашения на 30 млрд рублей: итоги инвестсабантуя «Зауралье» в Сибае

На 30 миллиардов рублей заключили соглашения на полях инвестиционного сабантуя в Зауралье. Международное событие в Сибае прошло уже в седьмой раз, собрав на одной площадке тысячи участников из десятка стран мира. Турецкие инвесторы построят в республике два завода, Сибай может стать городом ремесленников мира и не только. О ключевых моментах инвестсабантуя – в нашем сюжете.

Достопримечательности республики представлены в миниатюре. Здесь башкирские шиханы, пещера Шульган-Таш, «Горнозаводской Урал», Иремель, курорты Южного Урала. Автор проекта – блогер Раис Габитов. Тропа вышла на федеральный уровень и этим летом стала главной в реалити-шоу «Хайканутые-2».

Уникальная Южноуральская тропа проходит прямо в центре города, перемещая гостей по живописным местам Урала, охватывая Башкортостан и Челябинскую область. Путь в 1000 километров здесь можно пройти за пару минут, увидев главные природные объекты. На полях инвестсабантуя как раз представили снегоходы для труднодоступных, но туристически привлекательных мест в Башкортостане.

Основная задача инвестсабантуя, который проходит уже в седьмой раз, – привлечение внимания к территории Зауралья и его развитию. Сибай должен обрести новый статус – города камнерезного искусства. На мероприятии работала делегация Всемирного совета ремесел. Их миссия – расширить возможности мастеров и защитить богатое наследие.

В этом году Уфа первой в России удостоилась статуса «Всемирный ремесленный город». Сибай – один из центров камнерезного искусства и народно-художественных промыслов Башкортостана. Мастера филигранно занимаются обработкой камня, дерева, изготовлением керамических изделий. И здесь самые большие месторождения яшмы.

Инвестсабантуй играет большую роль в развитии экономики. Это подтверждают миллиардные договоренности. Турецкие инвесторы построят два завода в Башкортостане – один из них по производству оборудования для фильтрования и очистки газов. Второй в Дюртюлинском районе – семенной. Договор заключили Корпорация развития Республики Башкортостан и компанией «Трак Сем».

Казахстан – один из ключевых торгово-экономических партнеров Башкортостана. Взаимный товарооборот в разных направлениях развивается. Союз оптово-распределительных центров Казахстана заключил договоры с Минторгом региона и ТПП.

Всего же на полях форума подписали соглашений на 30 миллиардов рублей. Но есть соглашения и без участия финансов, которые тоже будут рождать новые проекты. Документ о сотрудничестве подписали директора Сибайского политехнического колледжа и Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна.

На форум приехали гости из почти 30 регионов России и 10 стран мира. Работали деловые площадки, на которых поднимались темы от туризма до глобальных, таких как повышение позиций региона в рейтинге качества жизни и в целом страны в международных индексах. В пленарной части инвестсабантуя участие принял глава республики Радий Хабиров и заместитель руководителя Агентства стратегических инициатив. АСИ также является организатором ключевого мероприятия в Сибае.