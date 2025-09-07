В Башкирии прошёл слёт «Территория героев» для мальчиков с ОВЗ

В Чишминском районе завершился второй патриотический слет для мальчиков с физическими и ментальными нарушениями здоровья. «Территория героев» собрала больше 130 школьников со всей республики. В парке «Патриот» с участниками пообщался Глава Башкортостана Радий Хабиров – в неформальной обстановке ответил на все интересующие вопросы. В беседе приняли участие и известные люди, такие как Эльбрус Нигматуллин, а также Герой России, вертолетчик Денис Чернавин.

Полазить на настоящем танке, суметь собрать и разобрать автоматы, посмотреть на историческую технику и позаниматься с чемпионами мира – мечта, наверное, каждого мальчишки. Ребятам рассказывали о мужестве и ответственности, о Родине и героизме. Больше 130 ребят с ограниченными возможностями здоровья два дня находились на сборах – смогли увидеть авиашоу, участвовали в активных играх и мастер-классах, писали письма на передовую.

В завершающий день с ребятами приехал пообщаться Радий Хабиров. В первую очередь руководитель региона поблагодарил тех, кто всегда рядом с детьми – их родителей, за любовь, заботу и большой труд, которые они вкладывают в своих детей.

Регулярно парк «Патриот» собирает тысячи ребят из Башкортостана и других регионов на сборы, профильные смены и другие мероприятия. Глава республики рассказал о задачах СВО и подвиге Максима Серафимова, чье имя носит парк. Отметил, что каждый из присутствующих – будущий мужчина, и это звание нужно нести достойно.

В неформальной обстановке приглашенные гости ответили на вопросы школьников. Поделились историями военной службы, говорили и о спортивных достижениях. Радий Хабиров познакомил ребят с Ильназом Давлетовым. Три года назад во время игры в футбол он получил удар током в 10 тысяч вольт, доставая мяч из трансформаторного щита. Школьнику ампутировали обе руки, он перенёс шесть операций. И это не помешало ему профессионально заниматься спортом.

Ребята расспрашивали главу региона о детских мечтах, о развитии футбола и о том, каково управлять такой большой республикой. Порой задавали недетские вопросы. И как говорят сами взрослые, у таких смышленых детей есть, чему поучиться.