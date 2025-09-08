Массовое ДТП: восемь автомобилей столкнулись на трассе Уфа-Оренбург

Авария с пострадавшей произошла около 21:00 7 сентября на 5 км автодороги Уфа — Оренбург. Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы.

По данным ведомства, 40-летний водитель «Mazda 6», следуя по автодороге Уфа — Оренбург в сторону Уфы, столкнулся с попутным «Hyundai Solaris». Это вызвало цепную реакцию: «Hyundai» врезался в «Kia Cerato», которая столкнулась с «Lada Kalina». Далее «Lada» ударила «Volkswagen Polo», который задел «Renault Captur». После этого «Renault» столкнулся с «Lada Priora», а та — с «Mercedes».