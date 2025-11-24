На трассе Уфа — Оренбург задержали водителя без прав

На федеральной трассе «Уфа — Оренбург» инспекторы ГАИ остановили фуру «КамАЗ». При проверке документов выяснилось, что за рулем находился 38-летний водитель, ранее лишенный прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По данным ведомства, мужчина не сдал водительское удостоверение в подразделение Госавтоинспекции и продолжал незаконно управлять автомобилем. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ.

Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.