Школа в Башкирии выплатила компенсацию ученику за сломанную руку

В Бижбулякском районе благодаря вмешательству прокуратуры матери несовершеннолетнего выплатили компенсацию морального вреда за травму, полученную ребенком в школе.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в декабре 2024 года подросток, учащийся коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, поскользнулся на крыльце и упал. Причиной стало ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами образовательной организации по своевременной очистке территории от снега и наледи. В результате ребенок получил закрытый перелом левой руки.
Прокурор подал иск в суд против учебного заведения о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования, и матери ученика выплатили 50 тысяч рублей. Также директора школы привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территории.