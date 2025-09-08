Школа в Башкирии выплатила компенсацию ученику за сломанную руку

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в декабре 2024 года подросток, учащийся коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, поскользнулся на крыльце и упал. Причиной стало ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами образовательной организации по своевременной очистке территории от снега и наледи. В результате ребенок получил закрытый перелом левой руки.