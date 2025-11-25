В Уфе пенсионер лишился руки из-за водителя автобуса

В Уфе перед судом предстал водитель автобуса, по вине которого пенсионер лишился руки.
В декабре прошлого года водитель крупного пассажирского автобуса совершал высадку людей на остановке «Стеклонит». Он начал движение, не дождавшись полного закрытие двери. В этот момент из автобуса выходил 87-летний пенсионер, который упал и оказался под задним колесом.
Пострадавший пассажир лишился правой руки. Свою вину водитель не признал. Суд приговорил его к 3 годам лишения условно, а также лишил водительских прав на 2 года.