В Уфе пенсионер лишился руки из-за водителя автобуса

В Уфе перед судом предстал водитель автобуса, по вине которого пенсионер лишился руки.

В декабре прошлого года водитель крупного пассажирского автобуса совершал высадку людей на остановке «Стеклонит». Он начал движение, не дождавшись полного закрытие двери. В этот момент из автобуса выходил 87-летний пенсионер, который упал и оказался под задним колесом.