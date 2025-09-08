В Уфе несовершеннолетние мотоциклисты устроили гонки

В минувшие выходные на улице Бакалинской в Кировском районе Уфы произошло ДТП с участием автомобиля «Субару Форестер» и мотоцикла «Шайнари». Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, в ходе изучения видеозаписей выяснилось, что юный водитель двигался в колонне с другими мотоциклистами.

Сотрудники ГАИ в рамках кампании «Не рули, малай!» установили личности всех участников «заезда». Ими оказались юноши в возрасте от 17 до 19 лет, которые ездили по дорогам общего пользования без прав.

Их привлекли к административной ответственности за управление мотоциклами без водительских прав. Всю мототехнику изъяли и отправили на спецстоянку. В отношении родителей несовершеннолетних материалы переданы в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения вопроса о привлечении их к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Им грозит административный штраф.

С начала года по этой статье уже привлечено 172 семьи. Подростки могут быть поставлены на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.