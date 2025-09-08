В Башкирии произошло смертельное ДТП по вине пьяного экс-полицейского

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летнего экс-сотрудника уголовного розыска территориального отдела МВД. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, в январе этого года пьяный мужчина за рулем «Toyota Camry» двигался по Уфимскому тракту и допустил столкновение с автомобилем «Mercedes-Benz C180». В результате удара последнее авто вылетело на встречную полосу и столкнулось с «Nissan X-Trail». Водитель «Mercedes» погиб на месте, а два других участника ДТП получили травмы различной степени тяжести.

Обвиняемый попытался скрыть свое участие в аварии, убеждая пассажира сказать, что именно тот находился за рулем иномарки.