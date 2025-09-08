В Башкирии объём ППМИ увеличили до 700 млн рублей

Власти региона продолжат финансирование программы поддержки местных инициатив. Важность ППМИ отметил Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве. Общее количество победивших проектов в этом году составило 734.

В программе приняли участие все муниципалитеты региона. Глава Минфина Светлана Малинская отметила, что большинство реализуемых проектов связано с ремонтом учреждений образования, дорог, благоустройством и озеленением территорий. Увеличилось количество инициатив на патриотическую тематику. По поручению главы региона в 2025 году объем субсидии на софинансирование проектов увеличили до 700 млн рублей.