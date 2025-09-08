Житель Башкирии пострадал от ожогов после контакта с борщевиком

В Республиканский кожно-венерологический диспансер поступил мужчина с жалобами на покраснение кожи, появление болезненных пузырей, повышение температуры тела и общее недомогание.
Высыпания возникли после работы в саду, где он косил траву в солнечную погоду, будучи одетым лишь в шорты. Среди травы оказался борщевик, контакт с которым и стал причиной его состояния. Сначала он пытался справиться с проблемой самостоятельно, однако его здоровье ухудшилось, что и заставило обратиться за медицинской помощью.
В Минздраве отметили, что опасность контакта с борщевиком заключается в риске получения ожогов до III степени, тяжелой аллергической реакции и токсического отравления.
В итоге пациента госпитализировали. Лечение включало комплекс мер, направленных на устранение воспаления, аллергической реакции, снятие боли и ускорение заживления поражённых участков кожи. Благодаря своевременному обращению к врачам и соответствующему лечению, пациент восстановился и был выписан.
Фото: Минздрав РБ.