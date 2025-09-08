В Уфе прошел благотворительный футбольный турнир «СВОих не бросаем»

В Уфе прошел благотворительный детский турнир по футболу «СВОих не бросаем». Мероприятия приурочили к 80-летию Победы и поддержке участников СВО и их семей.
В спорткомплексе «ProФутбол» деревни Жилино собрались 27 детских команд, которые состязались в трех возрастных категориях. Также для гостей организовали выставку ретроавтомобилей, акцию-полевую кухню «Солдатская каша», концерт и подарки.
Благодаря участию и поддержке футбольных команд было собранно более 170 тысяч рублей, которые пойдут на поддержку бойцов в зоне специальной военной операции.