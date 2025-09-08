В программе «Башкирское долголетие» приняли участие более 470 тысяч человек

Представители старшего поколения всё активнее занимаются туризмом. В республике действует программа для пожилых, в которой приняли участие уже более 470 тыс. человек. Проект, запущенный Главой Башкортостана Радием Хабировым в 2020 году, направлен на повышение продолжительности и качества жизни людей «серебряного» возраста. Так, благодаря программе, 75-летняя Зулия Валеева получила возможность путешествовать по стране. Она занимается спортом, ходит в горы, сплавляется. В прошлом году женщина посетила Минск. До конца текущего планирует еще одну поездку.

И таких наград не сосчитать. В прошлом Зулия Валеева — альпинистка. В свои 75 она не перестаёт посвящать жизнь спорту. Несмотря на свой возраст, играет с внуками, следит за огородом, путешествует по миру, принимает участие в сплавах, покорила даже Эльбрус.

К активному образу жизни приучала и детей: они всегда были с ней и в походах, и на сплавах. В 2021 году Зулия Галиевна решила вступить в программу «Башкирское долголетие».

Помимо спорта и путешествий, у Зулии Галиевны есть хобби: она поёт в фольклорной группе «Заман». Коллектив исполняет башкирские и татарские песни, выступает с концертами по республике, участвует в конкурсах, где занимает первые места. Если раньше Зулия Валеева была зрителем, то уже 6 лет она является участницей ансамбля.

Все восхищаются её активностью. Путешествуя по стране, она рассказывает о своих впечатлениях. Республиканский проект «Башкирское долголетие» инициирован в рамках нацпроекта «Демография» Главой Башкортостана Радием Хабировым в 2020 году. Он направлен на повышение качества жизни пожилых. В этом году проект продлили еще на пять лет. Участники активно оставляют свои заявки на сайте программы.