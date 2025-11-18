В Башкирии более 3 тысяч человек скачали приложение «112 – экстренная помощь»

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях стала доступнее благодаря приложению «112 – экстренная помощь». Как сообщил председатель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов, с 27 октября приложение скачали более 3 тысяч человек.
Через приложение пользователи получают мгновенные оповещения о непогоде – их количество зависит от прогноза Башгидромета, который поступает в экстренные службы. Так, на прошлой неделе оповещение о погоде жители получали семь раз, а о введении режима «Беспилотная опасность» – пять раз.
Сейчас ведется работа по усовершенствованию мобильного приложения.