Глава Башкирии принял участие в заседании Ассоциации ветеранов СВО

Радий Хабиров принял участие в заседании Ассоциации ветеранов СВО в Башкортостане. Мероприятие прошло в рамках республиканского форума «Служу Отечеству», на котором, по сути, подвели итоги Года поддержки участников СВО и членов их семей в Республике Башкортостан. Символично, что мероприятие состоялось 9 декабря, в День Героев Отечества.

В перерывах между деловой частью ветераны активно общаются на площадке форума. И, хотя многие не знакомы, говорят: чужих среди военнослужащих не бывает.

Форум «Служу Отечеству» – это новый формат общения и поддержки ветеранов боевых действий, который собрал вместе участников СВО, общественных деятелей и представителей власти республики. В рамках форума прошло заседание Ассоциации ветеранов спецоперации.

Вы нам очень нужны, но нам нужна крепкая, сильная и авторитетная организация, потому что мы понимаем, что впереди нам предстоит очень большой объём работы, и сейчас предстоит, и нам бы хотелось, чтобы те люди, которые сами принимали участие в специальной военной операции, занимались поддержкой, оказанием помощи тем нашим участникам СВО, которые возвращаются, которые в этом нуждаются. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как отметил Радий Хабиров, в Башкортостане сейчас более 3 тысяч человек, которые вернулись с СВО. И власти выделяют несколько ключевых задач, в числе которых – реабилитация и трудоустройство.

В лице участников специальной военной операции мы видим важную, новую движущую силу для развития нашей республики. Заверяю, что все ваши действия, направленные на самореализацию, мы обязательно поддержим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ассоциация ветеранов помогает не только бойцам, но и их семьям. Важную роль организация играет в воспитании молодёжи, продвижении патриотических и образовательных инициатив, а также сохранении памяти о боевых товарищах. На сегодня в ассоциации уже более 1000 участников.

Башкортостан – один из регионов-лидеров по поддержке СВО. В республике введено 54 меры, которые затрагивают всё: от образования и медпомощи до решения бытовых проблем. Реализуется кадровая программа «Герои Башкортостана», где обучаются 70 ветеранов.

В рамках форума было организовано с десяток площадок. Ветераны могли, к примеру, получить юридическую или психологическую помощь, или, например, пообщаться с волонтёрами, которые активно помогают фронту. На передовую отправляют всё вплоть до лечебных мазей.