Глава Башкирии принял участие в заседании Ассоциации ветеранов СВО

Радий Хабиров принял участие в заседании Ассоциации ветеранов СВО в Башкортостане. Мероприятие прошло в рамках республиканского форума «Служу Отечеству», на котором, по сути, подвели итоги Года поддержки участников СВО и членов их семей в Республике Башкортостан. Символично, что мероприятие состоялось 9 декабря, в День Героев Отечества.
В перерывах между деловой частью ветераны активно общаются на площадке форума. И, хотя многие не знакомы, говорят: чужих среди военнослужащих не бывает.
Форум «Служу Отечеству» – это новый формат общения и поддержки ветеранов боевых действий, который собрал вместе участников СВО, общественных деятелей и представителей власти республики. В рамках форума прошло заседание Ассоциации ветеранов спецоперации.
Как отметил Радий Хабиров, в Башкортостане сейчас более 3 тысяч человек, которые вернулись с СВО. И власти выделяют несколько ключевых задач, в числе которых – реабилитация и трудоустройство.
Ассоциация ветеранов помогает не только бойцам, но и их семьям. Важную роль организация играет в воспитании молодёжи, продвижении патриотических и образовательных инициатив, а также сохранении памяти о боевых товарищах. На сегодня в ассоциации уже более 1000 участников.
Башкортостан – один из регионов-лидеров по поддержке СВО. В республике введено 54 меры, которые затрагивают всё: от образования и медпомощи до решения бытовых проблем. Реализуется кадровая программа «Герои Башкортостана», где обучаются 70 ветеранов.
В рамках форума было организовано с десяток площадок. Ветераны могли, к примеру, получить юридическую или психологическую помощь, или, например, пообщаться с волонтёрами, которые активно помогают фронту. На передовую отправляют всё вплоть до лечебных мазей.
Завершился республиканский форум церемонией награждения ветеранов СВО, а также тех, кто активно помогает участникам спецоперации. Радий Хабиров отметил ратный труд медалями Шаймуратова, а также почётными грамотами и благодарственными письмами. По итогу состоялся концерт, на котором выступили близкие бойцов.