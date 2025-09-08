В Уфе две женщины помогли своему другу избавиться от тела

Как сообщили в прокуратуре республики, в феврале 2024 года во время совместного распития спиртных напитков женщины стали свидетелями того, как их знакомый убил мужчину. Вместо того чтобы сообщить об этом в правоохранительные органы, они решили помочь ему скрыть следы преступления. Вместе с злоумышленником они завернули тело в простыни, перенесли его из частного дома в сарай и спрятали в погребе, закидав различными предметами. После этого женщины отмыли следы крови на полу и стенах.