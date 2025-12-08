В Уфе хозяин квартиры изувечил ножом своего друга

По информации ведомства, трагедия произошла 7 декабря в квартире на улице Дружбы народов. Между двумя приятелями во время застолья возник словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки 58-летний хозяин жилища, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать гостя. Сначала он наносил беспорядочные удары руками и ногами по голове, а затем схватил кухонный нож. От полученных травм 60-летний мужчина потерял сознание.