В Уфе хозяин квартиры изувечил ножом своего друга

В Уфе сотрудники полиции задержали мужчину, который в пьяной ссоре нанес телесные повреждения другу. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
По информации ведомства, трагедия произошла 7 декабря в квартире на улице Дружбы народов. Между двумя приятелями во время застолья возник словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки 58-летний хозяин жилища, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать гостя. Сначала он наносил беспорядочные удары руками и ногами по голове, а затем схватил кухонный нож. От полученных травм 60-летний мужчина потерял сознание.
Свидетелями происшествия стали соседи, которые вызвали скорую медицинскую помощь и сообщили в полицию. Пострадавшего с травмами головы доставили в Городскую клиническую больницу №21, где он был помещен в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.
Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.