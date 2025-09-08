Башкирия получит 13 млрд рублей на развитие Зауфимья и Забелья

Город вне города. Развитие инфраструктуры позволит построить в Зауфимье более 6 млн квадратных метров жилья. Об этом Радий Хабиров рассказал на оперативном совещании в Правительстве. Это откроет новые возможности как для жителей, так и для бизнеса.

Чтобы понять, что относится к Зауфимью, достаточно взглянуть на карту. Огромная территория, которая больше основной части Уфы. Пока там в основной массе сады и частное домостроение. Однако создание инфраструктуры позволит открыть дорогу для более масштабных проектов.

За последний месяц в федеральном правительстве одобрили поэтапно два казначейских кредита для строительства систем водоснабжения и канализации в Зауфимье. На эти цели Башкортостан получит более 13 млрд рублей. Потенциал строительства — более 6 млн квадратных метров жилья, а это практически как отдельный город.

Развитию Зауфимья и Забелья препятствовало отсутствие коммунальной инфраструктуры – обеспечить её строительство своими силами мы бы не смогли. Здесь необходим огромный объём работ. Благодаря решению вопроса с сетями сможем построить здесь ещё 6 млн кв. м жилья – целый город-спутник. А ещё – обеспечим водоснабжением каждый населённый пункт, который расположен в Зауфимье – это особенно актуально для тех, кто там уже живёт. Нагаево, Зинино, Шмидтово в той или иной степени испытывают дефицит воды. Этот вопрос мы также закроем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также отметил важность программы поддержки местных инициатив. Общее количество победивших проектов в этом году составило 734. Большинство связаны с ремонтом учреждений образования, дорог, благоустройством и озеленением, увеличились заявки на патриотическую тематику. Суть — государство дает средства на реализацию при условии софинансирования жителей и бизнеса. В этом году по поручению главы региона объем госсубсидии увеличили до 700 млн рублей.

Эту работу нужно продолжать. И очень важно следить за справедливым рассмотрением заявок. Молодцы все, чьи проекты победили в конкурсе, поздравляю! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На совещании обсудили возможности взаимодействия органов власти, например при том же благоустройстве территорий, с предприятиями уголовно-исполнительной системы. Глава ФСИН рассказал о работе осужденных в собственных цехах. На производствах наладили выпуск широкой линейки товаров. 20 сентября в Уфе на площади Ленина ведомство представит основной ассортимент. Радий Хабиров поручил муниципалитетам ознакомиться с продукцией, которую можно использовать при выполнении различных заказов.

Говорили и о мерах поддержки предприятий в сфере информационных технологий. Эта отрасль — одна из динамично развивающихся. Для наглядности, только за прошлый год штат айти-работников увеличился на 260%, а средняя зарплата — в полтора раза. Сегодня это почти 160 тысяч рублей в месяц.