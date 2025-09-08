Башкирия получит 13 млрд рублей на развитие Зауфимья и Забелья

Город вне города. Развитие инфраструктуры позволит построить в Зауфимье более 6 млн квадратных метров жилья. Об этом Радий Хабиров рассказал на оперативном совещании в Правительстве. Это откроет новые возможности как для жителей, так и для бизнеса.
Чтобы понять, что относится к Зауфимью, достаточно взглянуть на карту. Огромная территория, которая больше основной части Уфы. Пока там в основной массе сады и частное домостроение. Однако создание инфраструктуры позволит открыть дорогу для более масштабных проектов.
За последний месяц в федеральном правительстве одобрили поэтапно два казначейских кредита для строительства систем водоснабжения и канализации в Зауфимье. На эти цели Башкортостан получит более 13 млрд рублей. Потенциал строительства — более 6 млн квадратных метров жилья, а это практически как отдельный город.
Радий Хабиров также отметил важность программы поддержки местных инициатив. Общее количество победивших проектов в этом году составило 734. Большинство связаны с ремонтом учреждений образования, дорог, благоустройством и озеленением, увеличились заявки на патриотическую тематику. Суть — государство дает средства на реализацию при условии софинансирования жителей и бизнеса. В этом году по поручению главы региона объем госсубсидии увеличили до 700 млн рублей.
На совещании обсудили возможности взаимодействия органов власти, например при том же благоустройстве территорий, с предприятиями уголовно-исполнительной системы. Глава ФСИН рассказал о работе осужденных в собственных цехах. На производствах наладили выпуск широкой линейки товаров. 20 сентября в Уфе на площади Ленина ведомство представит основной ассортимент. Радий Хабиров поручил муниципалитетам ознакомиться с продукцией, которую можно использовать при выполнении различных заказов.
Говорили и о мерах поддержки предприятий в сфере информационных технологий. Эта отрасль — одна из динамично развивающихся. Для наглядности, только за прошлый год штат айти-работников увеличился на 260%, а средняя зарплата — в полтора раза. Сегодня это почти 160 тысяч рублей в месяц.
Ключевым условием получения мер поддержки остаётся государственная аккредитация, которую проводит Минцифры страны. Республика активно участвует в федеральных программах. Только в этом году благодаря грантам в экономику региона привлекли более 100 млн рублей. Ну и конечно, большой бонус для работников — льготная ипотека. Айтишники могут рассчитывать на весьма привлекательное предложение — жилье по ставке от 6% годовых.