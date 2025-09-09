Россельхознадзор Башкирии выявили нарушения на выставке животных

По требованию прокуратуры Управление Россельхознадзора Башкирии провело инспекционный визит в отношении индивидуального предпринимателя, организовавшего выставку животных в Ишимбае.

В ходе проверки были установлены нарушения требований Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».

В связи с выявленными несоответствиями управление выдало предписание об устранении нарушений и составило протокол об административном правонарушении.

В частности, было нарушено правило, согласно которому максимальная продолжительность выставки с участием животных не должна превышать четырёх календарных дней.