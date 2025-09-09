В Башкирии продолжают теряться любители «тихой» охоты

Вчера, 8 сентября, в Госкомитет РБ по ЧС поступило четыре обращения о пяти потерявшихся гражданах. К счастью, все случаи завершились благополучно.
Так, на горе Айгир в Белорецком районе две девушки заблудились в живописной местности, но в итоге нашли дорогу самостоятельно.
В этом же районе пожилая женщина, собиравшая грибы, потерялась в лесу и также смогла вернуться без посторонней помощи.
В Учалинском районе 70-летний мужчина не вернулся после «тихой охоты», но его оперативно нашла полиция.
В Уфе 57-летняя женщина заблудилась в лесу и пропала на три часа. При этом у нее не оказалось телефона. К счастью, ее обнаружили спасатели.