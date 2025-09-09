В Башкортостане увековечат память Павла Качкаева

Соответствующий указ подписал глава республики. В документе говорится о том, что экс-мэр столицы республики и депутат Госдумы внёс весомый вклад в социальное и экономическое развитие региона. Его имя присвоят школе №110 Уфы и одной из улиц в городе.
Администрации Уфы предложено учредить премию имени Качкаева. В Музее истории города Уфы поручено создать тематическую экспозицию, посвященную его жизни и деятельности. Также в республике снимут документальный фильм, посвящённый политическому деятелю. Напомним, Павел Качкаев скоропостижно скончался 5 мая.