В Башкирии более 9000 человек пострадали от укусов клещей

С начала эпидсезона 2025 года в республике зарегистрировано 13 случаев заражения клещевым энцефалитом. Всего от укусов кровососущих пострадали 9517 человек, среди которых 3415 — дети. Также зафиксировано 22 случая заражения клещевым боррелиозом.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по РБ, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество пострадавших увеличилось — тогда от укусов клещей пострадали свыше 8105 человек. В прошлом эпидсезоне были зарегистрированы 19 случаев энцефалита и 22 — боррелиоза.