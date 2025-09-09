В Башкирии более 9000 человек пострадали от укусов клещей

С начала эпидсезона 2025 года в республике зарегистрировано 13 случаев заражения клещевым энцефалитом. Всего от укусов кровососущих пострадали 9517 человек, среди которых 3415 — дети. Также зафиксировано 22 случая заражения клещевым боррелиозом.
По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по РБ, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество пострадавших увеличилось — тогда от укусов клещей пострадали свыше 8105 человек. В прошлом эпидсезоне были зарегистрированы 19 случаев энцефалита и 22 — боррелиоза.
В ведомстве уточнили, что в республике 42 административные территории являются эндемичными по клещевому энцефалиту. Врачи предупреждают, что риск заражения сохраняется и осенью. В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться в травмпункт или поликлинику для его удаления и последующего исследования.