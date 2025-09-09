Глава СКР потребовал доклад о безвестном исчезновении жителя Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о безвестном исчезновении 27-летнего жителя Альшеевского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стало обращение родственника пропавшего, оставленное в комментариях на странице приемной председателя СКР в соцсети «ВКонтакте». Молодой человек ушёл из дома в селе Раевский в апреле этого года и с тех пор не выходил на связь.

Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя следственного управления СК по РБ Марата Галиханова доложить о ходе расследования уголовного дела. Следователи не исключают криминальный характер его исчезновения.

