Глава СКР потребовал доклад о безвестном исчезновении жителя Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о безвестном исчезновении 27-летнего жителя Альшеевского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стало обращение родственника пропавшего, оставленное в комментариях на странице приемной председателя СКР в соцсети «ВКонтакте». Молодой человек ушёл из дома в селе Раевский в апреле этого года и с тех пор не выходил на связь.